مصرف الرافدين يحدد مدة وفائدة قروض 150 مليون دينار لشراء دار سكن

2022/12/03 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، مدة تسديد قروض شراء دار السكن، فيما أكد ان قيمة القرض تصل الى 150 مليون دينار.وذكر المصرف في بيان : أن “مدة تسديد قروض شراء دار السكن تصل لعشر سنوات”.وأضاف، أن “فائدة القرض … Readmore

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