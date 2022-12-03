وصول مرشحي وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة إلى مجلس النواب

2022/12/03 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل، اليوم السبت، مرشحا وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة إلى مجلس النواب.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان "المرشحين لمنصب وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة وصلا الى مبنى مجلس النواب، لغرض التصويت عليهما واستكمال الكابينة الوزارية".





يذكر ان الفقرة الأولى من جدول اعمال مجلس النواب، هي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، بعد الاتفاق الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، على حسم مرشحيهما لمنصب الوزارتين التي هي من حصة الكرد وفق الاتفاق السياسي بين القوى السياسية.

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