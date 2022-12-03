التجارة تعلن وصول باخرة محملة بالحنطة الأمريكية لحساب مفردات البطاقة التموينية

2022/12/03 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وصول باخرة محمله باكثر من 52500 الف طن من الحنطة الأمريكية لحساب البطاقه التموينية.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رست الباخرة SEA WIND المحملة 52500 الف طن مساء ليلة امس الجمعة على الرصيف البحري رقم 3"، مشيرا الى أن "الملاكات الفنية والإدارية ستباشر بالتفريغ بعد جاهزية مكائن التفريغ وتحميلها عبر اسطول النقل المخصص بالنقل الى محافظات البلاد وحسب الخطة التسويقية المعدة لهذا الجانب ".

وتابع الكرعاوي، أن "هناك اهتمام كبير من قبل وزير التجارة لتأمين المزيد من الحنطة المستوردة لدعم مفردات البطاقة التموينية للمرحلة المقبلة"، موضحا أن "وزير التجارة اثير داود اشرف يوم امس على تفريغ بواخر الحنطة والرز خلال زيارته التفقدية لميناء ام قصر ومحافظات الوسط والجنوب".

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