بحوزته مخدرات ومسدس.. اعتقال منتحل صفة ضابط في بغداد

2022/12/03 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال منتحل صفة ضابط في العاصمة بغداد.

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