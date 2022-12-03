بحثا عن المطلوبين.. حملة تفتيش واسعة في الطارمية شمالي بغداد

2022/12/03 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإنطلاق حملة تفتيش واسعة بحثا عن المطلوبين ضمن منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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