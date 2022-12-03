المندلاوي يستقبل مرشحي وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة (صور)

2022/12/03 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، مرشحي وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، والبيئة نزار محمد سعيد.

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