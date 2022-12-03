2022/12/03 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم السبت، دعم وزارته لفئة ذوي الإعاقة ولها الاولوية في المنهاج الوزاري، فيما طالب مجلس النواب الإسراع بالتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي يطالب الإسراع بالتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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