2022/12/03 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



حادث سير مروع على طريق سريع الغزالية في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. حادث سير مروع على طريق سريع الغزالية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. حادث سير مروع على طريق سريع الغزالية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).