2022/12/03 | 12:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: رفضت الأحزاب التركمانية في كركوك، السبت، 3 كانون الاول، 2022، إعادة...

ظهرت المقالة التركمان يرفضون تفعيل المادة 140 وشمول كركوك بقرار التمليك الزراعي أولاً على المسلة.

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