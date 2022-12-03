2022/12/03 | 12:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك قصة ايزيدية، عنوان لفلم وثائقي للمخرج الارجنتيني ” بابلو توسكو ” تشارك في مهرجان دهوك الدولي للافلام ، يتطرق الى تجربة الفنان الايزيدي ” فهد حربو ” ابان احتلال الدولة الاسلامية لمدينة سنجار و اصراره على ابقاء الموسيقى السنجارية حية و جعلها سلاحاً لمحاربة التطرف .فهد حربو تحدث ل ايزيدي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة فنان ايزيدي تصبح فلم و تشارك في مهرجان دهوك) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة فنان ايزيدي تصبح فلم و تشارك في مهرجان دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).