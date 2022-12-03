العراق على موعد جديد مع الامطار والضباب الصباحي

2022/12/03 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، هطول الامطار بدءًا من فجر يوم الأحد، إضافة الى الضباب الصباحي.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أجواء مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة عدا أقصى مناطق جنوب البلاد، حيث ستتأثر فجر الأحد بهطول امطار متفرقة تحديداً بادية السماوة الجنوبية".

وأضاف الراصد الجوي أن "باقي المدن تظهر بعض القطع السحب العابرة وأحياناً نلاحظ الضباب ساعات الصباح الباكر في الأيام القادمة".

وصباح اليوم، نشرت هيئة الأنواء الجوية حالة الطقس في البلاد بشكل مفصل، وتوقعت هطول أمطار رعدية في المحافظات الجنوبية يوم الأربعاء المقبل، وانخفاض بدرجات الحرارة في عموم البلاد.





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