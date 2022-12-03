بالجرم المشهود.. اعتقال ضابط استخبارات

2022/12/03 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بألقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ،إن "القوات الأمنية القت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم منسوب للاستخبارات، ويرتدي الزي العسكري في منطقة الزعفرانية ".

وأكد، أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزته مواد ممنوعة مخدرات ومسدس".

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