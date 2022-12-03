قوة أمنية مشتركة تنفذ عملية تفتيش واسعة في الطارمية شمالي بغداد

2022/12/03 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوة مشتركة ، اليوم السبت، عملية تفتيش واسعة في الطارمية شمالي بغداد.

وذكر مصدر امني لـ (بغداد اليوم) أن "قوة مشتركة من الامن الوطني واستخبارات الداخلية والجيش، نفذت عملية تفتيش ضمن بساتين البو حوسة والطابي في قضاء الطارمية بحثا عن مطلوبين".

يذكر ان قضاء الطارمية من المناطق التي تتواجد فيها خلايا ارهابية نائمة، وتجري القوات الامنية بشكل مستمر عمليات دهم وتفتيش وبحث عن المطلوبين.





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