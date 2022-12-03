حصد أرواح المئات.. جهود جزائرية لمواجهة

2022/12/03 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الداخلية بالجزائر، حملة وطنية لتعزيز الجهود التوعوية حول أخطار استخدام الغاز المنزلي، بعد تكرر حوادث الاختناق بأحادي أكسيد الكربون.

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