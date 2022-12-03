2022/12/03 | 13:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..السوداني يرشح اسمين لاكمال كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..السوداني يرشح اسمين لاكمال كابينته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).