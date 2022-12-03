10 من كل 100 امرأة يعانين منه.. ما هي تكيسات المبيض ومتى يُنذر بخطر على الحياة؟

2022/12/03 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيلي بيبر هذا الأسبوع أنها تعاني من كيس كبير على مبيضها.حوالي 10 من كل 100 امرأة يعانين من تكيسات المبيض، وعادة ما تكون غير سرطانية، ونادرًا ما تتسبّب بمشاكل، لكنها قد تؤدي إلى آلام وأعراض أخرى.

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