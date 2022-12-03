الاعلان عن تشكيل كتلة نيابية معارضة لمتابعة عمل الحكومة

2022/12/03 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اعلنت مجموعة نواب من كتل مختلفة ، عن تشكيل كتلة معارضة بناءة داخل البرلمان لمتابعة وتقويم عمل الحكومة.وقال النائب عامر عبد الجبار ، في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبين هادي السلامي ورائد المالكي ، ان " هدفنا تشكيل كتلة نيابية معارضة بناءة ضد كل مفاصل الفساد وبكل اشكاله ".واضاف ، أن " هناك كثيرا من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة "، مبينا :" ان النواب المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة كبيرة فاعلة داخل البرلمان , ونسعى جاهدين لتقويم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".

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