البرلمان يستكمل الكابينة الوزارية ..ريكاني وزيرا للاعمار وناميدي للبيئة

2022/12/03 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على تسمية بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للأعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة و نزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة.

وذكر بيان مقتصب للبرلمان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجلس النواب صوت على استكمال الكابينة الوزارية، بعد منح الثقة لمرشحي الوزارتين بحضور 208 نواب،مشيرا الى ان "التصويت تم بالاغلبية المطلقة ".

وبهذا التصويت استكمل مجلس النواب كابينة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد مخاض عسير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

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