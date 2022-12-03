شاهد بالفيديو.. بمشاركة أكثر من 6 دول عربية... ذي قار تحتضن مهرجان التسوق الأول

2022/12/03 | 13:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fyrEqK84_P4

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