2022/12/03 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
لوكيشن| الألعاب الالكترونية..
لوكيشن| بين الثقة العمياء والشك المتفاقم..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكيشن| واقع صحي وأمني يستنزف راحة المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكيشن| واقع صحي وأمني يستنزف راحة المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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