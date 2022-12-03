2022/12/03 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، توجيهات عديدة خلال زيارته المفاجئة الى كلية الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها يخص الدورة 69.. وزير الداخلية يصدر توجيهات عديدة لكلية الشرطة (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها يخص الدورة 69.. وزير الداخلية يصدر توجيهات عديدة لكلية الشرطة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).