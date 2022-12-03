السوداني يصل الى محافظة صلاح الدين

2022/12/03 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم السبت، الى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان مقتضب لمكتب السوداني، ان

"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

السوداني وصل الى قضاء سامراء في مستهلّ

زيارته إلى محافظة ص

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