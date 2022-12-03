2022/12/03 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، اليوم السبت،

القراءة الأولى لـ 5 مشاريع قوانين خلال

جلسته الخامسة عشر من الـــدورة

الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية

الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني.

وذكرت الدائرة الإعلامي

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