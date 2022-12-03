مقترح نيابي لتشريع قانون حظر الدعاية ونشر

2022/12/03 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مجموعة من النواب، اليوم السبت،

بحملة جمع تواقيع لتشريع قانون يحظر

الترويج لـ"المثلية الجنسية".

وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة نون

الخبرية، فأن "مجموعة من النواب قدموا

مقترحا الى مجلس النواب بشأن تش

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