السوداني يجتمع مع لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية

2022/12/03 | 14:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع لجنة قانون سامراء...

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