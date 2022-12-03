2022/12/03 | 14:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ردت وزارة التربية، السبت، 3 كانون الاول، 2022، على الاتهامات التي...

ظهرت المقالة وزارة التربية تنفي طباعة المناهج الدراسية خارج العراق أولاً على المسلة.

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