2022/12/03 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: fCjHP8dkTI0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العزاوي : اختراق ايران البري لحدود العراق امر محرج لـ السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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