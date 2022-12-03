وزيرا الإعمار والإسكان والبيئة يؤديان اليمين الدستورية

2022/12/03 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أدى وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين عبد الله ريكاني و وزير البيئة نزار محمد سعيد ناميدي، اليمين الدستورية داخل البرلمان.

وفي وقت سابق، من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في بيان أن ” رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (15) الـــدورة الانتخابية الخامسة- السنـة التشريعية الاولى- الفصـــل التشريعـــي الثاني، بحضور 208 من النواب.

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