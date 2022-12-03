2022/12/03 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن موازنة 2023 ستتضمن أكثر من 47 الف درجة وظيفية.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، ان “حجم الموازنة تكفي لاستيعاب الدرجات الوظيفية التي قرر رئيس الوزراء توفيرها والبالغة 47 ألف درجة، بشرط ان تكون اصلاحات حقيقية لتمويل هذه الاعداد الضخمة التي تتطلب تخصيصات مالية كبيرة”.

وأضاف، أن “اسعار النفط متذبذبة وغير ثابتة ويمكن أن تسبب عجزا ماليا في التمويل اذا لم تضع الحكومة خطة محكمة لدفع الأجور والمرتبات والاستفادة من الموارد الاقتصادية الاخرى”.

وتابع كوجر، أن “المشكلة الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي هي اسعار النفط عالميا، حيث تعتمد موازنة البلاد اعتمادا كليا على النفط واي تذبذب في الاسعار، وخاصة اذا حصل انخفاض ملموس سيولد مشكلة صعبة في تمويل الموازنة، وهي احتمالات متوقعة نتيجة متغيرات الحرب الروسية الاوكرانية، لذلك يجب على الحكومة ان تضع في حسابتها تأمين الموارد المالية بشكل دقيق ومدروس لتلافي اي عجز محتمل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: موازنة 2023 ستتضمن أكثر من 47 الف درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: موازنة 2023 ستتضمن أكثر من 47 الف درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).