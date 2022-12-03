الجيل الجديد يرفض قانون حرية التعبير ويحشد النواب و

2022/12/03 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كتلة الجيل الجديد النيابية، اليوم السبت، رفضها تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.



فيما قامت بحملة جمع تواقيع نيابية لأجل ذلك.

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم): فأن "الجيل الجديد قام بحملة تواقيع من أجل سحب قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، وذلك لغرض اجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتضمين الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".

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