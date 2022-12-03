القوات الأميركية في قطر تراقب سماء المنطقة خلال كأس العالم

2022/12/03 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يحتشد مشجعو كأس العالم في الملاعب في جميع أنحاء قطر، يتمركز حوالي 8000 جندي أميركي في مكان قريب يراقبون المجال الجوي للشرق الأوسط المضطرب من قاعدة العديد الجوية.

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