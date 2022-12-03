قطر استقبلت 7 الاف رحلة خلال الاسبوع الاول فقط من المونديال

2022/12/03 | 15:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت الهيئة العامة القطرية للطيران المدني، أن الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم 2022، سجل أكثر من 7000 رحلة جوية إلى الدوحة، مؤكدين إلى نشاط ملحوظ في مطاري حمد والدوحة منذ انطلاق البطولة.

وأفادت الهيئة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن العديد من الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة، حملت مشجعين من الدول العربية، ودول العالم، عبر شركات الطيران الخليجية.

رحلات من مختلف دول العالم

كما أكدت الهيئة، العديد من شركات الطيران العالمية، قد نقلت المشجعين عبر مختلف مدن العالم، لحضور لقاءات كأس العالم، والتي تقام في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وأكدت الهيئة أن الموانئ والمطارات القطرية قد رفعت حالات التأهب القصوى، استعدادًا لهذا المحفل العالمي، مؤكدة استعدادها لرحلات الجماهير المتوقعة، في حالة خروج منتخبات بلادها من دور المجموعات، أو قدوم الجماهير المتحفزة لمؤازرة منتخباتها التي صعدت إلى الأدوار الإقصائية.

وتستضيف دولة قطر 32 منتخبًا على أراضيها، للمشاركة في الحدث العالمي، والذي تتوقع قطر وصول مليون مشجع مؤازر، رفقة منتخباتهم.

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