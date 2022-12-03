شاهد إنقاذ عائلات من فوق أسطح منازل حاصرتها فيضانات غامرة في البرازيل

2022/12/03 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت الفيضانات الغامرة في منطقة سانتا كاتارينا بالبرازيل عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وإجلاء أكثر من 880 شخصًا، وفقًا لرويترز.فقد حاصرت الفيضانات العائلات على أسطح المنازل في جنوب البرازيل حيث قام رجال الإطفاء في سانتا كاتارينا بإنقاذهم بواسطة المروحيات.

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