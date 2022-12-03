الولايات المتحدة تكشف قاذفتها الجديدة المتطورة “بي-21”

2022/12/03 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالمديل (الولايات المتحدة),-(أ ف ب) – كشفت الولايات المتحدة الجمعة قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة “بي-21 ريدر” التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.وافتُتح حفل الكشف عن الطائرة المصممة بدقة، في منشأة “نورثروب غرومان” المصنعة للبي-21 في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، بالنشيد الوطني للولايات المتحدة […]

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