الأمير وليام يختتم زيارته للولايات المتحدة بلقاء مع بايدن وحفل للمناخ

2022/12/03 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير وأمرة ويلز وليام وكيت في بوسطن بشمال شرق الولايات المتحدة في 02 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب جوزف بريسيوزو بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اختتم ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته الأميرة كايت الجمعة أول زيارة لهما إلى الولايات المتحدة منذ 2014 باجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحضور مسابقة […]

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