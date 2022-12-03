2022/12/03 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف رافض للجيل الجديد ضد قانون حرية التعبير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف رافض للجيل الجديد ضد قانون حرية التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).