لغرض التعديل.. الجيل الجديد تعلن جمع تواقيع لسحب قانون حرية التعبير

2022/12/03 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد

النيابية سروة عبد الواحد، اليوم

السبت، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب

قانون حرية التعبير عن الرأي، لغرض

التعديل.

وقالت عبد الواحد، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "ال

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