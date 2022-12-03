بكين تتهم واشنطن بسرقة مئة مليار دولار من موارد النفط السوري

2022/12/03 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة : مروان حبيب

كشفت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت، عن عمليات تهريب غير قانونية تقوم بها قوات الولايات المتحدة في سوريا لنفط البلاد نحو العراق، لاستخدامه في تجهيز قواعدها العسكرية، معلنة ادانة الحكومة الصينية لهذه الانتهاكات.





الوكالة وفي تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، اكدت نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية، انهم حصلوا على معلومات تؤكد قيام الولايات المتحدة بــ "تهريب" النفط السوري نحو العراق حيث تستخدمه لتجهيز قواتها في البلاد لتفادي دفع تكاليف الوقود للسلطات العراقية، معلنة، عمليات التهريب مستمرة منذ أعوام".





المعلومات التي حصلت عليها الخارجية الصينية بحسب الوكالة اثبتت كذلك ان اخر عمليات "سرقة وتهريب النفط السوري نحو العراق من قبل القوات الامريكية" وقعت الخميس الماضي وشملت نقل 54 صهريجا محملا بالوقود دخلت شمال العراق لتجهيز القواعد الامريكية في كردستان"، على حد وصفها.

الخارجية الصينية وصفت التواجد الأمريكي في سوريا بانه "غير قانوني او شرعي"، داعية واشنطن الى أيقاف عمليات "سرقة وتهريب النفط السوري واحترام القانون الدولي وعدم الاستمرار بتمديد مصالحهم على حساب مصالح الدول الأخرى.



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الوكالة اشارت الى ان "عمليات سرقة النفط التي قامت بها الولايات المتحدة منذ بين عامي 2011 وحتى 2022، أدت الى خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار على الاقتصاد السوري، شملت أيضا سرقة وتهريب الحنطة وبعض الحبوب الأخرى من المناطق الزراعية ونحو قواعدها العسكرية، على حد قولها".

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