بانتظار قدوم السوداني.. أهالي بيجي يتظاهرون أمام مبنى محافظة صلاح الدين (صور)

2022/12/03 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نظم العشرات من الناشطين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام مبنى ديوان محافظة صلاح الدين، تعبيرا عن رفضهم للفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وقال مراسلنا، إن العشرات من الناشطين نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة صلاح الدين بانتظار قدوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للتعبير عن رفضهم للفساد الحاصل في المحافظة.

واضاف، أن الناشطين قاموا برفع لافتات كتبوا عليها "بيجي خنكها الفساد تريد تحجي، بيجي المنكوبة تستغيث"، كما رفعت التظاهرة لافتات اخرى طالبت فيها بـ "محاسبة الفاسدين".

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الى محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان مقتضب لمكتب السوداني (بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السوداني وصل الى قضاء سامراء في مستهلّ زيارته إلى محافظة صلاح الدين".

يذكر ان ناشطين في محافظة صلاح الدين، رصدوا في وقت سابق عمليات إكساء وتنظيف وصبغ أرصفة في عدد من شوارع مدينة تكريت الرئيسة، في مشهد غير معتاد بالنسبة لهم، فيما اتضح أن هذه العمليات "العاجلة" جاءت تهيئة لاستقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يزور المحافظة اليوم السبت.

ورصدت (بغداد اليوم)، جملة من التدوينات "الساخرة" على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبها ناشطون "مستغربين" من عمليات الاعمار "المفاجئة" في وقت متأخر من الليل، معتبرين أنها جاءت بسبب زيارة السوداني المرتقبة إلى المحافظة.

وفور وصوله المحافظة، اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمسؤولي الدوائر الخدمية والقطّاعية لقضاء سامراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني أجتمع بمسؤولي الدوائر الخدمية والقطّاعية لقضاء سامراء"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

واضاف، أن "السوداني ترأس اجتماعاً لرؤساء ومديري الدوائر الخدمية والقطّاعية في قضاء سامراء، الذي وصله صباح اليوم السبت، في مستهلّ زيارة يقوم بها إلى محافظة صلاح الدين لمتابعة الواقع الخدمي والأمني للمحافظة".

وأشار البيان الى أن "السوداني استمع إلى عرض مفصّل عن الواقع الخدمي لسامراء، وسير تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمية فيها، وأهمّ المعوّقات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم".

وأكد، أن "السوداني جاء إلى محافظة صلاح الدين من أجل الوقوف بشكل تفصيلي على واقعها العام"، مبينا أنّ "الوضع الخدمي في جميع المحافظات بحاجة إلى مراجعة جادّة، ووضع خطط سريعة للمعالجة".

وشدّد السوداني على "ضرورة أن تتركّز خطط الحكومات المحلية في عموم المحافظات على مشاريع البنى التحتية، التي نعدّها تأسيساً صحيحاً لكلّ المشاريع اللاحقة، وقد جعلناها في سلّم أولويات المنهاج الوزاري ضمن محوره الخدمي".

ووجه بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات أمام تنفيذ مشاريع المياه في قضاء سامراء، وأيضاً توزيع مادة السماد بين المزارعين في سامراء وعموم محافظة صلاح الدين".

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