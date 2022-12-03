2022/12/03 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة إيرثلنك لخدمات الانترنيت، اليوم السبت، قائمة بالأسعار الجديدة.



فيما أظهرت القائمة تخفيض دولا واحدا فقط لفئة من خطوطها.

وبحسب قائمة أسعار حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "شركة إيرثلنك لخدمات الانترنيت أعلنت قائمة بالأسعار الجديدة، والتي شملت تخفيض يتراوح ما بين دولار واحد لعشر دولارات".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء، إيقاف استقطاع الضريبة البالغة 20% على بطاقات شحن الهواتف والانترنت واعتبارا من 1 كانون الأول المقبل.

بعد ذلك قالت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أن أسعار كارتات الموبايل ستعود كما كانت بدءا من 1 كانون الأول المقبل، وأن أسعار اشتراكات الانترنت ستخفض كذلك بنسبة 20%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرثلنك تخفض اسعار الاشترك بقيمة دولار واحد فقط لفئة من خطوطها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرثلنك تخفض اسعار الاشترك بقيمة دولار واحد فقط لفئة من خطوطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).