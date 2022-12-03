تواقيع برلمانية لسحب قانون حرية التعبير وتعديله

2022/12/03 | 15:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، السبت، 3...

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