السوداني: سنلاحق مرتكبي جريمة سبايكر داخل العراق وخارجه

2022/12/03 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت.

ووقف السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “لتلاوة سورة الفاتحة، داعياً الباري عزّ وجلّ أن يدخل الشهداء الأبرار وضحايا الإرهاب واسع رحمته ورضوانه في علّيّين”.

وأكد السوداني أنّ جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل.

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