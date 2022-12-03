النزاهة النيابية تبدا بإجراءات تدقيق القروض التي يمنحها المصرف العراقي للتجارة

2022/12/03 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن مفاتحة لجنة النزاهة النيابية الى ديوان الرقابة المالية بغية المباشرة بإجراءات تدقيق القروض التي يمنحها المصرف العراقي للتجارة.

ادناه نص الوثيقة:-

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