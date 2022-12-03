السوداني: جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها

2022/12/03 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جريمة شهداء قاعدة سبايكر بأنها ستبقى وصمة عار في جبين من ارتكبها.

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