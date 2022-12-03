2022/12/03 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0zF-Y12jCQI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة الاتحادية على طاولة المباحثات وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة الاتحادية على طاولة المباحثات وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).