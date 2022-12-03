2022/12/03 | 16:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين الزهيري || الماله خوان الخلگ يستكرضو | ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: J-Cg_6eoz2Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين الزهيري || الماله خوان الخلگ يستكرضو | ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين الزهيري || الماله خوان الخلگ يستكرضو | ليلة شعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).