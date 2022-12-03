شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | الشرطة الاتحادية على أسوار العاصمة بغداد

2022/12/03 | 16:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ssZf7aFSMoY

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