اكتمال حكومة السوداني بعد منح البرلمان الثقة لوزيري البيئة والإعمار

2022/12/03 | 16:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخر الحسم لأكثر من شهر بسبب تعذّر التوصل لاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (Getty)

صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على مرشحَي الحقيبتين الوزاريتين الشاغرتين في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كانت قد نالت ثقة البرلمان في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأخر حسم الوزارتين (الإسكان والإعمار، والبيئة) لأكثر من شهر، بسبب تعذّر التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان بشأنهما، حيث قضى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن تكون الوزارتان من نصيب القوى الكردية خلال الحكومة الحالية.

ومساء أمس الجمعة وبعد توافق الحزبين، أرسل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أسماء مرشحي وزارتي البيئة والإعمار والإسكان إلى البرلمان بغرض استكمال تشكيلته الوزارية، وهما بنكين ريكاني لوزارة الإعمار والإسكان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار محمد سعيد لوزارة البيئة، عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة محمد الحلبوسي.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة بحضور 208 نواب"، موضحا: "تم التصويت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي، وزيراً للبيئة بالأغلبية المطلقة".

وأضاف البيان أن "المجلس صوّت أيضاً على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة".

وبالتصويت على الوزيرين تكون حكومة السوداني مكتملة، ولا تدار أي حقيبة منها بالوكالة.

وسبق أن نال الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبة وزارة الخارجية، أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نال حقيبة وزارة العدل.

واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفء لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

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