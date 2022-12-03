وزير الداخلية يلتقي سفراء تركيا وأسبانيا والباكستان لدى العراق

2022/12/03 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى اليوم السبت 3/12/2022 وزير الداخلية العراقي سفراء كل من ” تركيا وأسبانيا والباكستان” لدى العراق ، وناقش معهم استمرار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ودولهم ،خاصة في المجال الأمني وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صوره

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