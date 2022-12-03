دولة عربية تشهد قفزة جنونية في أسعار الذهب

2022/12/03 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لتسجل مستويات جديدة تمثل الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الغرام عيار 24 اليوم 1900 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وشهدت الأسعار موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع، بلغت ذروتها اليوم السبت 3 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21 إلى 1600 جنيه رسميا بدون إضافات.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيها إلى 1465 جنيها الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الغرام عيار 21 اليوم إلى 1700 جنيه اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه إذ تجاوز سعر الغرام عيار 24 اليوم الـ 1829 جنيها رسميا بدون مصنعية ويصل 1900 جنيه أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12,800 جنيه لأول مرة.

وهبطت أسعار الأصفر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1797 دولارا بعد 1802 دولار أمس الجمعة.

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